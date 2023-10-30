Bloomberg: Huawei обогнала Apple по продажам своих новых смартфонов в Китае

По данным исследовательской компании GfK и аналитиков IDC, продажи новой линейки смартфонов китайской компании Huawei в Китае продолжают расти, в то время как продажи новых iPhone 15 от Apple снижаются.

Согласно данным GfK, продажи iPhone 15 в месяц его запуска снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом. В третьем квартале поставки Apple сократились на 4%.

Обе компании отмечают возвращение Huawei Technologies Co. на мобильный рынок как ключевое событие этого периода, согласно аналитикам мобильной индустрии IDC.

Согласно данным GfK, продажи смартфонов Huawei Mate 60 в месяц его запуска составили около 1,5 миллиона, что в два раза превышает результаты года назад, несмотря на ограничения поставок.

Хайден Хоу, старший аналитик по Китаю в GfK, отмечает, что на фоне сильного роста продаж Huawei, продажи iPhone 15 сократились на 6%.

Он также прогнозирует, что линейка смартфонов Huawei Mate 60 будет продолжать демонстрировать высокие темпы продаж в будущем.

Huawei является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире. Новые смартфоны Huawei Mate 60 и 60 Pro оснащены процессором Kirin.