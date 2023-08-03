Bloomberg: глава студии Larian заявил об отсутствии планов на ее продажу

Во время интервью с журналистом Bloomberg по имени Джейсон Шрайер, Свен Винке, глава студии Larian, обсудил включение их студии в список «возможных приобретений» компанией Microsoft. Он подтвердил, что такой интерес со стороны крупных компаний является похвальным, но в настоящее время он и его жена не планируют продавать студию Larian, так как они по-прежнему контролируют большую часть акций.

Свен Винке подчеркнул, что хотя он стареет, его амбиции и вовлеченность в разработку игр не угасают, и он еще не готов завершить свою деятельность.

Он также отметил, что потенциальный покупатель Larian, вероятно, будет стремиться управлять творческими процессами с приоритетом на максимизацию прибыли, что может негативно сказаться на качестве разрабатываемых игр.

Свен Винке подчеркнул, что сила Larian заключается в том, что он активно участвует в разработке, и ключевые решения остаются за ним.

В завершение интервью Свен Винке сказал, что пока не может сказать, над чем именно будет работать студия Larian в будущем, но, возможно, они займутся несколькими проектами меньшего масштаба. Он также отметил, что не хотел бы тратить еще шесть лет на разработку одной игры.