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Bloomberg: гарнитура Apple VR сможет запускать сотни тысяч приложений для iPad

Автор На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Гарнитура виртуальной реальности Apple будет работать с сотнями тысяч приложений для iPad и будет использовать всеобъемлющий подход к функциям, сообщили журналисты Bloomberg.

Стремясь заинтересовать как разработчиков, так и потребителей, Apple включила в гарнитуру виртуальной реальности функции для игр, фитнеса и чтения электронных книг. Сообщается, что пользователи смогут смотреть спортивные состязания в виртуальной реальности и играть в игры “высшего уровня”, которые работают с другими устройствами Apple.

Гарнитура будет работать с большинством флагманских приложений Apple для iPad, включая книги, камеру, FaceTime, карты и сообщения. Также существует сотни тысяч сторонних приложений для iPad, которые, как сообщается, будут совместимы с гарнитурой при запуске.

Сообщается, что приложение для фитнеса будет в центре особого внимания, хотя в Bloomberg отметили, что эта функция, “вероятно”, не будет доступна сразу.

Новая гарнитура также будет оснащена внешним аккумулятором, который может находится в кармане пользователя и подключаться к гарнитуре специальным зарядным кабелем. Согласно отчету, батарея визуально похожа на аккумуляторную батарею Apple MagSafe и сама будет заряжаться с помощью стандартного кабеля USB-C.

Ожидается, что гарнитура будет анонсирована в июне на мероприятии Apple WWDC. Ведущий аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что компания обеспокоена реакцией потребителей на продукт на фоне ухудшения макроэкономического фона. Сообщается, что гарнитура Apple будет стоить минимум 3000 долларов.

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