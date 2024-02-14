Bloomberg: дизайнер Apple Барт Андре покинул компанию спустя 30 лет

Известный промышленный дизайнер Барт Андре покидает компанию Apple, где он работал при создании многих знаковых гаджетов. Новость об этом была опубликована Bloomberg.

Андре начал свою карьеру в Apple в 1992 году под руководством Джонни Айва и внес значительный вклад в разработку продуктов компании. Он был одним из главных архитекторов iPhone и различных моделей компьютеров Mac.

Трудно переоценить вклад Андре в продукты Apple. Он оставил свой отпечаток в каждой детали, и его работа важна для многих сотрудников. Через более чем 30 лет работы в компании, старейший дизайнер Apple готов отправиться на заслуженный отдых.

Согласно информации, поступившей от обозревателя Марка Гурмана, сейчас в Apple практически не осталось специалистов, работавших под руководством Джонни Айва.

Отдел дизайна теперь возглавляет Джефф Уильямс, главный операционный директор компании. Однако, некоторые сотрудники выразили свое недовольство тем, что за дизайн отвечает человек, не обладающий достаточными знаниями в этой области.