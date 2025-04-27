Bloomberg: Браузеру Chrome грозит потеря стабильности без поддержки Google

Браузер Chrome утратит стабильность и функциональность в случае отделения от Google, заявили представители корпорации в ходе судебного разбирательства по иску Министерства юстиции США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на выступление генерального менеджера Chrome Парисы Табриз.

По словам представителей Google, многие ключевые возможности браузера, включая режим безопасного просмотра и систему уведомлений о взломе паролей, зависят от общей корпоративной инфраструктуры. В компании считают, что воссоздание аналогичной «взаимозависимости» за пределами структуры Google крайне затруднительно.

Браузер Chrome основан на проекте Chromium с открытым исходным кодом, в разработке которого участвуют также Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft и Linux Foundation. Однако, как подчеркнули в Google, вклад сторонних участников минимален: с 2015 года компания внесла более 90% всех изменений в код проекта, инвестировав сотни миллионов долларов и привлекши около тысячи специалистов.

Противоположную точку зрения представил эксперт Министерства юстиции США, профессор Гарвардского университета Джеймс Микенс. Он утверждает, что передача прав собственности на Chrome возможна без существенных потерь для функциональности браузера. Ранее Микенс выступал экспертом в антимонопольном процессе Epic Games против Google.

Разбирательство касается возможного принудительного отчуждения Chrome, что является частью антимонопольных требований Минюста США в отношении деятельности корпорации на рынке цифровых технологий.