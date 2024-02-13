Bloomberg: AR-очки типа Vision Pro станут заменой планшетов в будущем

По информации, опубликованной Bloomberg, устройства дополненной реальности, вроде очков Vision Pro, могут в будущем стать заменой для iPad и других подобных устройств.

Марк Гурман, авторитетный обозреватель, отмечает, что хотя Vision Pro имеют свои противоречивые моменты, они выглядят как что-то прямо из научно-фантастического фильма.

Гурман предсказывает, что в течение следующих нескольких лет на рынке появится больше моделей, которые предложат уникальный опыт дополненной реальности.

Это может привести к устареванию устройств развлечений, типа планшетов. Очки Vision Pro, по словам Гурмана, могут стать альтернативой компьютеру в ситуациях, когда вы находитесь на диване, в кровати или в самолете — в тех местах, где обычно используется iPad.

Однако, Гурман отмечает, что в данный момент устройства дополненной реальности, включая Vision Pro, пока что не пользуются большой популярностью. Он рассматривает их больше как предвестников будущего, чем как сами по себе будущее. Высокая стоимость, проблемы с оптимизацией и недостаточная автономность — все это не привлекает широкий круг потребителей.