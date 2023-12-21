Bloomberg: Apple запустит продажу VR-очков Apple Vision Pro в феврале

Компания Apple готовится к выпуску нового продукта, очков смешанной реальности Vision Pro, которые появятся в продаже в феврале 2024 года. Это будет первый продукт новой категории, выпущенный Apple за последние восемь лет.

Однако, власти США рассматривают возможность запрета продаж ряда часов Apple Watch из-за нарушения патента.

Согласно информации, полученной из источников Bloomberg, Apple направила письма разработчикам программного обеспечения с просьбой протестировать свои приложения и быть готовыми к выпуску нового устройства.

Ожидается, что Apple не будет проводить особого мероприятия для презентации Vision Pro, как это было с Apple Watch в 2015 году. Вместо этого, они представят новые функции на своем официальном веб-сайте.

Из-за высокой цены и доступности только на американском рынке, запуск Vision Pro может быть несколько ограниченным. Кроме того, продукт имеет недостатки, такие как ограниченное время автономной работы и значительный вес очков.

Vision Pro представляет собой устройство смешанной реальности, которое сочетает виртуальную и дополненную реальности. Это новая концепция для многих пользователей, и поэтому ее прием на рынке может быть вызовом.