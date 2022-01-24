Главная » Новости

Bloomberg: Apple выпустит много новинок, включая iPhone SE 5G и новый iPad

На чтение 1 мин Просмотров 90 Опубликовано

Аналитик Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) рассказал о планах американской компании по выпуску новинок к этом году.

По его словам осенью 2022 году компания Apple представит много новых продуктов. В частности, известный аналитик заявил о самом широком ассортименте новых продуктов.

В их числе окажется полностью переработанный MacBook Air, выпуск нового iPad Pro, традиционный запуск флагманских смартфонов (четыре в линейке), недорогая версия MacBook Pro, обновленные MacBook Air, iMac, бюджетные iPad и iPad Pro, а также новые AirPods Pro и три Apple Watch.

Еще аналитик рассказал, что первое мероприятие Apple проведет весной и на нем ожидается презентация iPhone SE, который должен получить поддержку 5G.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.