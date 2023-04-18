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Bloomberg: Apple в версии iOS 17 разрешит загрузку сторонних приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Редактор Bloomberg Марк Гурман, который всегда предоставляет достоверные данные касательно Apple, в этот раз написал, что в iOS 17 появится возможность установки приложений из сторонних источников.

Такую функцию в смартфонах Apple многие ждут уже давно, но в компании всегда уверяли, что использование единого магазина приложений делает iPhone надежными и безопасными.

Судя по новым данным, в 2023 году все изменится и компания Apple позволит пользователям устанавливать приложения из других источников.

Стоит напомнить, что в Евросоюзе с 1 ноября 2022 года в силу вступил закон, который требует от Apple и Google разрешить установку программ из альтернативных магазинов.

Пока неизвестно, как именно будет выполнятся установка ПО из альтернативных площадок App Store.

Все подробности станут известны на конференции разработчиков WWDC в июне, на этом мероприятии состоится презентация iOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS 14.

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