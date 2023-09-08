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Bloomberg: Apple работает над переводом всех своих устройств с Lightning на USB-C

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В рамках предстоящей крупной презентации Apple, ожидается, что основными анонсами будут смартфоны iPhone 15, оснащенные портом USB-C вместо проприетарного Lightning. Также компания, вероятно, представит обновленные беспроводные наушники AirPods Pro с портом USB-C.

Bloomberg: Apple работает над переводом всех своих устройств с Lightning на USB-C

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple в настоящее время занимается переходом всех своих устройств с разъема Lightning на USB-C. После осенней презентации, следующим этапом обновлений станут базовая модель наушников AirPods и флагманская модель AirPods Max, которые будут оснащены унифицированным разъемом в 2024 году. Гурман отмечает, что обновленная версия AirPods Pro, помимо нового интерфейса, не будет иметь других аппаратных изменений.

Кроме того, Гурман подчеркивает, что Apple также работает над внедрением в AirPods функций, связанных с здоровьем, включая измерение температуры тела и систему проверки слуха. Однако эти улучшения, вероятно, будут внедрены после перехода всей линейки на USB-C.

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