Bloomberg: Apple работает над переводом всех своих устройств с Lightning на USB-C

В рамках предстоящей крупной презентации Apple, ожидается, что основными анонсами будут смартфоны iPhone 15, оснащенные портом USB-C вместо проприетарного Lightning. Также компания, вероятно, представит обновленные беспроводные наушники AirPods Pro с портом USB-C.

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple в настоящее время занимается переходом всех своих устройств с разъема Lightning на USB-C. После осенней презентации, следующим этапом обновлений станут базовая модель наушников AirPods и флагманская модель AirPods Max, которые будут оснащены унифицированным разъемом в 2024 году. Гурман отмечает, что обновленная версия AirPods Pro, помимо нового интерфейса, не будет иметь других аппаратных изменений.

Кроме того, Гурман подчеркивает, что Apple также работает над внедрением в AirPods функций, связанных с здоровьем, включая измерение температуры тела и систему проверки слуха. Однако эти улучшения, вероятно, будут внедрены после перехода всей линейки на USB-C.