Bloomberg: Apple проведет мероприятие по презентации Mac 30 или 31 октября

По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, в этом месяце Apple, скорее всего, планирует провести событие по запуску новых Mac. Это мероприятие может состояться 30 или 31 октября. Гурман делает такой прогноз на основе информации, полученной от своих источников, которые, по всей видимости, обладают информацией о планах Apple. Кроме того, некоторые текущие модели Mac уже наблюдаются в дефиците как в онлайн-магазинах, так и в розничных магазинах Apple.

Гурман отмечает, что некоторые конфигурации 24-дюймового iMac, 13-дюймового MacBook Pro, а также 14- и 16-дюймового MacBook Pro сталкиваются с задержками поставок, которые могут продлиться до середины ноября. Эта задержка на несколько недель, по мнению Гурмана, может свидетельствовать о приближающемся событии.

Гурман также указывает на предстоящий отчет о прибылях и убытках Apple, который должен состояться 2 ноября. Последний раз компания публиковала свои квартальные результаты в ноябре 2018 года, а затем провела мероприятие 30 октября, на котором были представлены новые iPad и Mac.

По мнению Гурмана, наиболее вероятной новой моделью Mac, которая будет анонсирована в этом месяце, является обновленный 24-дюймовый iMac. Этот iMac не обновлялся более 900 дней и остается единственной моделью Mac, которая до сих пор использует чип M1.

Он также предполагает, что у нас есть шанс увидеть новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Это может показаться неожиданным, учитывая, что Apple обновила свои премиальные MacBook Pro только в январе 2023 года. Однако, как указывает Гурман, «дополнительное обновление в том же году было бы необычным, но не невероятным».

Гурман считает, что новые модели MacBook Pro могут представить «незначительные улучшения дисплеев». Недавно DigiTimes также сообщила, что Apple планирует выпустить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с более эффективными мини-LED-дисплеями до конца года. В конце концов, с учетом последних прогнозов Гурмана, этот отчет DigiTimes, возможно, имеет больше смысла.

В начале октября MacRumors также получил информацию о том, что Apple готовится принять некоторые из своих последних моделей Mac для обмена. Это может свидетельствовать о том, что компания продолжает реализацию своих планов по выпуску новых моделей Mac. Однако связано ли это с запуском хотя бы одной новой модели в конце октября, пока остается неизвестным.