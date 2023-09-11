Bloomberg: Apple не станет выпускать смартфон iPhone 15 Ultra

Согласно информации от Bloomberg, американская компания Apple приняла решение оставить привычные названия для новой линейки смартфонов. Обозреватель агентства Марк Гурман подтвердил, что 12 сентября будут представлены четыре модели смартфонов: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Отмечено, что компания отказалась от выпуска модели под названием iPhone 15 Ultra.

Ранее появлялась информация от инсайдера Эндрю О’Хара о том, что самый дорогой флагман Apple будет называться iPhone 15 Ultra. Эти сведения стали известны еще осенью 2022 года.

Также Марк Гурман отметил, что iPhone 15 и 15 Plus будут стандартными базовыми моделями с алюминиевой рамкой, в то время как флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут иметь рамку изготовленную из титана. Издание 9to5Mac прокомментировало эту информацию, отметив, что все предыдущие слухи о моделях Ultra оказались ошибочными.