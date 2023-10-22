Bloomberg: Apple назначила анонс новых iMac и MacBook Pro на конец октября

Согласно информации журналиста из издания Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить новые iMac и MacBook Pro в конце октября текущего года. Официальное анонсирование продуктов запланировано на 30-31 числа.

Основными обновлениями ожидается внедрение новых процессоров. Предполагается, что будущий iMac получит процессор M3, в то время как MacBook Pro будет оснащен версиями M3 Pro и M3 Max. Все эти чипы будут изготовлены по 3-нм техпроцессу.

Помимо этого, Гурман сообщил, что компания все еще планирует выпустить 32-дюймовый iMac. Однако его появление на рынке не стоит ожидать ранее, чем к концу 2024 года.

Ранее издание DigTimes доложило, что Apple планирует начать производство складных iPad к 2024 году. При соблюдении заявленного графика, анонс данного устройства может состояться в конце 2024 года либо в начале 2025 года.