Главная » Новости

Bloomberg: Apple назначила анонс новых iMac и MacBook Pro на конец октября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Согласно информации журналиста из издания Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить новые iMac и MacBook Pro в конце октября текущего года. Официальное анонсирование продуктов запланировано на 30-31 числа.

Bloomberg: Apple назначила анонс новых iMac и MacBook Pro на конец октября

Основными обновлениями ожидается внедрение новых процессоров. Предполагается, что будущий iMac получит процессор M3, в то время как MacBook Pro будет оснащен версиями M3 Pro и M3 Max. Все эти чипы будут изготовлены по 3-нм техпроцессу.

Помимо этого, Гурман сообщил, что компания все еще планирует выпустить 32-дюймовый iMac. Однако его появление на рынке не стоит ожидать ранее, чем к концу 2024 года.

Ранее издание DigTimes доложило, что Apple планирует начать производство складных iPad к 2024 году. При соблюдении заявленного графика, анонс данного устройства может состояться в конце 2024 года либо в начале 2025 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.