Главная » Новости

Bloomberg: Apple намерена поднять цены на iPhone в США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Раннее уже сетевые информаторы писали, что Apple с выходом серии iPhone 15 повысит цены на смартфоны.
Сейчас эту информацию подтверждает еще один авторитетный источник. По данным Bloomberg, компания Apple намерена поднять цены на флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Пока никто не прогнозирует, насколько повысится цена за «яблочные» смартфоны, но любое изменение стоимости в большую сторону приведет к четырёхзначным цифрам, так как стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max уже составляют 999 и 1099 долларов соответственно.

В Apple ожидают, что спрос на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет не меньше, чем на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ранее сообщалось, что выход новинок может задержаться до октября, при том что традиционно новые модели iPhone выходят ежегодно в сентябре.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.