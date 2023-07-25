Bloomberg: Apple намерена поднять цены на iPhone в США

Раннее уже сетевые информаторы писали, что Apple с выходом серии iPhone 15 повысит цены на смартфоны.

Сейчас эту информацию подтверждает еще один авторитетный источник. По данным Bloomberg, компания Apple намерена поднять цены на флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Пока никто не прогнозирует, насколько повысится цена за «яблочные» смартфоны, но любое изменение стоимости в большую сторону приведет к четырёхзначным цифрам, так как стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max уже составляют 999 и 1099 долларов соответственно.

В Apple ожидают, что спрос на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет не меньше, чем на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ранее сообщалось, что выход новинок может задержаться до октября, при том что традиционно новые модели iPhone выходят ежегодно в сентябре.