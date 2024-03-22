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«Блокнот» в Windows начнет указывать пользователям на ошибки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Microsoft решила порадовать пользователей и будет добавлять в обычный текстовый редактор функцию, которую ждали многие.

«Блокнот» в Windows начнет указывать пользователям на ошибки. Такой возможностью смогут воспользоваться пользователи Windows 10 и 11.

Пока эта функция находится в стадии закрытого тестирования, но предполагается, что она добавится после выпуска одного из ближайших обновлений.

Еще выяснилось, что обновится и страница настроек текстового редактора, в котором появится анимация. Также в настройках будет три категории — «Внешний вид», «Форматирование текста» и «Открытие блокнота».

 

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