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Блогеры выяснили что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 по USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Подключение iPhone 15 с USB-C к Android-смартфону: что известно по результатам тестов.

Блогеры проверили, что произойдет при подключении первого iPhone с USB-C к Android-устройству.

Эксперимент показал, что ни один из гаджетов не получит повреждений. Устройства также не будут ругаться на несовместимость.

В ходе эксперимента блогеры подключили iPhone 15 Pro к Samsung. При этом одно из устройств начало случайным образом заряжаться от другого, не «узнавая» его как запоминающее устройство.

Хотя в теории заряд должен получать гаджет с меньшим зарядом, на практике этот процесс работает нестандартно.

Таким образом, несмотря на несовместимость ОС, сам процесс подключения iPhone 15 с USB-C к Android проходит без сбоев и повреждений. Однако случайный обмен зарядом остается открытым вопросом.

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