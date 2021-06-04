Блогеры опубликованы первые скриншоты игры Battlefield VI

Презентация Battlefield 6 состоится 9 июня, и ожидается что сразу после этого проект станет доступен для бета-тестирования.

На Reddit были опубликованы скриншоты Battlefield 6. Предположительно их опубликовали блогеры, которым открыли доступ к мультиплееру, чтобы они сразу после презентации поделились впечатлениями о новой части.

Battlefield 6 компания Electronic Arts должна выпустить к концу года, причем шутер сразу выйдет на новое и прошлое поколение консолей и PC.