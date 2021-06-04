Блогеры опубликованы первые скриншоты игры Battlefield VI

Блогеры опубликованы первые скриншоты игры Battlefield VI05.06.2021 00:02
Презентация Battlefield 6 состоится 9 июня, и ожидается что сразу после этого проект станет доступен для бета-тестирования.
На Reddit были опубликованы скриншоты Battlefield 6. Предположительно их опубликовали блогеры, которым открыли доступ к мультиплееру, чтобы они сразу после презентации поделились впечатлениями о новой части.
Battlefield 6 компания Electronic Arts должна выпустить к концу года, причем шутер сразу выйдет на новое и прошлое поколение консолей и PC.
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