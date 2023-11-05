Блогеры: консоль PlayStation 5 Slim греется сильнее оригинальных моделей

Первые обзоры PlayStation 5 Slim уже появились на каналах популярных YouTube блогеров из Запада, таких как Dave2D и Linus Tech Tips. В своих видео они распаковали новую консоль и провели сравнение с оригинальной моделью, как с точки зрения внешнего вида, так и функциональности.

Блогеры обратили внимание на то, что PlayStation 5 Slim значительно легче и компактнее оригинальной приставки. Они отметили некоторые изменения в дизайне и конструкции. Например, теперь дисковод можно снять и подключить обратно без использования инструментов. Еще одной особенностью, которую блогеры отметили, является необходимость подключения к интернету при первом включении приставки после установки дисковода.

При разборке PlayStation 5 Slim блогеры обратили внимание на изменения в системе охлаждения и новый дизайн материнской платы. Оба этих изменения оказали влияние на теплоотдачу консоли: Dave2D отметил, что Slim-версия немного сильнее нагревается по сравнению с последней ревизией оригинальной PlayStation 5, хотя разница не является существенной.

Официальная дата начала продаж PlayStation 5 Slim назначена на 10 ноября 2023 года, а цена составит от $449 (приблизительно 41 тыс. рублей).