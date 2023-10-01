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Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro

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Видео эксперимента, опубликованного техноблогером на YouTube-канале TechDroider, описывает испытания iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Pixel 7 Pro в различных условиях.

В ходе эксперимента флагманы были подвергнуты воздействию дождя и душа, а также были заморожены на 6 часов. После попадания под воду все устройства продолжали нормально функционировать без каких-либо проблем. Однако перед зарядкой появлялись сообщения о необходимости высушить разъем USB Type-C. Было отмечено, что Google Pixel 7 Pro оповещал о готовности своего порта к зарядке после высыхания. Кроме того, Samsung Galaxy S23 Ultra продолжал реагировать на нажатия стилуса, находясь в воде.

После размораживания все флагманы продолжали работать, но динамики временно показали ухудшенную работу. Однако через некоторое время функционирование динамиков было восстановлено.

У iPhone 15 Pro под камерой образовался конденсат, который быстро высох. Также появилось сообщение о необходимости перезагрузки iPhone для подключения к проводной зарядке.

Следует отметить, что результаты данного эксперимента отражают только конкретные ситуации, в которых были подвергнуты испытаниям указанные смартфоны. Реакция на воздействие воды и заморозку может различаться в зависимости от индивидуальных условий и фабричных дефектов каждого устройства. Важно соблюдать предостережения производителей относительно воздействия влаги и экстремальных температур на смартфоны.

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