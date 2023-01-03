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Блогер Зак Нельсон признал AGM H5 самым прочным смартфоном 2022 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 311 Опубликовано

Известный в сети блогер рассказал об интересных смартфонах прошлого года.

Блогер Зак Нельсон или как он еще известен JerryRigEverything признал смартфон AGM H5 самым прочным из тех, которые попали ему в руки.

Этот смартфон блогер не смог сломать никакими подручными средствами. При этом первым в антирейтинге оказался аппарат ROG Phone 6 Pro, так как его удалось легко поломать пополам.

Аппаратом, который легче всего отремонтировать, стал Google Pixel 7 Pro. Также отметил блогер и iPhone 14, который оказалось достаточно легко обслужить.

Сложную конструкцию имеют смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В них же и самые дорогие компоненты. Инновационным устройством 2022 года стал Nothing Phone (1), в котором имеется сложная система световой индикации.

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