Блогер сравнил процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, последний уступает

Samsung недавно представила свой новый флагманский чип Exynos 2400, ожидая, что он будет серьезным конкурентом для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Однако, последние тесты производительности показывают, что Snapdragon все еще остается в лидерах.

В тесте AnTuTu, проведенном вьетнамским ютубером, сравнивались Samsung Galaxy S24 с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3, пишет gizmochina.

Galaxy S24 на базе Exynos набрал 1,7 миллиона баллов, в то время как Galaxy S24 Ultra с Snapdragon набрал немного больше — 1,8 миллиона. Разница в производительности составила около 7%.

Однако эти результаты могут быть несколько ниже потенциала обоих чипов, так как тест проводился на предсерийном оборудовании с нестабильным программным обеспечением.

Впрочем, ютубер отметил, что более крупная модель Galaxy S24 + может показать лучшую производительность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3.