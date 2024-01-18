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Блогер сравнил процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, последний уступает

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Samsung недавно представила свой новый флагманский чип Exynos 2400, ожидая, что он будет серьезным конкурентом для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Однако, последние тесты производительности показывают, что Snapdragon все еще остается в лидерах.

Блогер сравнил процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, последний уступает

В тесте AnTuTu, проведенном вьетнамским ютубером, сравнивались Samsung Galaxy S24 с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3, пишет gizmochina.

Galaxy S24 на базе Exynos набрал 1,7 миллиона баллов, в то время как Galaxy S24 Ultra с Snapdragon набрал немного больше — 1,8 миллиона. Разница в производительности составила около 7%.

Однако эти результаты могут быть несколько ниже потенциала обоих чипов, так как тест проводился на предсерийном оборудовании с нестабильным программным обеспечением.

Впрочем, ютубер отметил, что более крупная модель Galaxy S24 + может показать лучшую производительность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3.

 

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