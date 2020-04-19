Блогер сравнил быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

Блогер сравнил быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max19.04.2020 22:35
Смартфоны OnePlus уже давно нельзя назвать доступными флагманами, так как их цены уже давно свыше 500 долларов.
Новый OnePlus 8 Pro в США сейчас предлагается за 900 долларов, а с такой ценой новинку уже можно сравнивать с популярными Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.
Их цена конечно еще больше, но разница уже не такая большая как ранее.
Блогер решил сравнить по быстродействию OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.
В первом видео сравнивали OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra.
Эти смартфоны работают на одной платформе, и как оказалось они по скорости запуска приложения не уступаю друг другу.
А вот OnePlus 8 Pro и iPhone 11 Pro Max технически очень сильно отличаются, ведь тут другая платформа и разная операционная система, но несмотря на это оба аппарата программы запускают приблизительно с одной скоростью.
Таким образом, сейчас самые дорогие смартфоны практически не уступают по быстродействию, но отличаются дополнениями и камерами.
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