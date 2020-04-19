Блогер сравнил быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

Смартфоны OnePlus уже давно нельзя назвать доступными флагманами, так как их цены уже давно свыше 500 долларов.

Новый OnePlus 8 Pro в США сейчас предлагается за 900 долларов, а с такой ценой новинку уже можно сравнивать с популярными Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

Их цена конечно еще больше, но разница уже не такая большая как ранее.

Блогер решил сравнить по быстродействию OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

В первом видео сравнивали OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Эти смартфоны работают на одной платформе, и как оказалось они по скорости запуска приложения не уступаю друг другу.



А вот OnePlus 8 Pro и iPhone 11 Pro Max технически очень сильно отличаются, ведь тут другая платформа и разная операционная система, но несмотря на это оба аппарата программы запускают приблизительно с одной скоростью.

Таким образом, сейчас самые дорогие смартфоны практически не уступают по быстродействию, но отличаются дополнениями и камерами.

