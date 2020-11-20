Блогер разобрал iPhone 12 Pro Max чтобы увидеть матричную стабилизацию

Apple впервые на рынке смартфонов реализовала новую систему стабилизации основной камеры.

На презентации нового поколения iPhone неоднократно было сказано, что в iPhone 12 Pro Max используется матричная стабилизация.

В мире «умных» телефонов это применяется впервые, а вот в зеркальных камерах это сейчас считается нормой.

Для того чтобы убедится в правдивости слов представителей Apple известный во всем мире блогер JerryRigEverything приобрёл новый iPhone 12 Pro Max и разобрал его.

Все действия блогер записал и показал на своем канале, и действительно в iPhone 12 Pro Max используется матричная стабилизация.

К тому же у флагмана физический размер матрицы крупнее, чем у других iPhone 12. Пари этом тесты показывают, что снимки, сделанные на iPhone 12 не сильно отличаются между собой.

