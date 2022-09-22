Блогер разбил автомобиль для проверки работы детектора ДТП в новом iPhone 14 Pro

В iPhone 14 появилась очень полезная функция — смартфон способен определить ДТП и автоматически вызвать службу спасения.

На презентации Apple большое количество времени уделила именно этой полезной функции смартфонов. Было сказано, что ее долго тестировали, в том числе было проведено большое количество краш-тестов на полигоне.

Зарубежный блогер решил сам проверить, как работает система автоматического определения ДТП в iPhone 14. Для этого он приобрёл седан Mercury с дистанционным управлением акселератора, привязал смартфон к подголовнику и столкнул машину с другими авто. Все это было сделано в безлюдном месте.

Тестов было произведено два, и каждый раз смартфон определял ДТП и начинал вызов в экстренные службы.

Причем он это делает не сразу, а через несколько секунд. Если с водителем и пассажирами все в порядке, то дается 10 секунд, чтобы прекратить диалог с экстренными службами.