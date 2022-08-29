Блогер Ray Redacted рассказал, что мошенники выдают поддельные внешние SSD за Samsung

Китайцы начали на AliExpress предлагать очень доступные SSD большой емкости, причем их выдают как новинки от Samsung. Стоит отметить, что SSD от корейской компании одни из самых дорогих, а тут SSD на 30 ТБ на площадке AliExpress стоит от 32 до 40 долларов.

Эксперт по безопасности Ray Redacted приобрёл такой дешевый накопитель и разобрал его. Оказалось, что в нем находится две microSD, карты по 512 МБ и плата, которая прошита под определенные параметры.

Такой накопитель при подключении к компьютеру дает команду системе, что в нем установлено два модуля по 15 ТБ, что в сумме дает 30 ТБ.

Также стоит отметить, что при передаче данных на поддельный накопитель происходит постоянная перезапись информации на карте объёмом 512 МБ.

Пользователь решит, что он скопировал всю информацию на внешний накопитель, но при ее проверке он обнаружит только ярлыки, а информации там не будет.