Блогер рассказал, какой смартфон лучше за 30 тысяч рублей — Samsung или Xiaomi

Эксперт YouTube-канала Quke.ru сравнил два смартфона — Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G и Samsung Galaxy A54 5G, которые имеют примерно одинаковую цену. Они имеют существенные различия. Samsung Galaxy A54 5G обладает лучшим дизайном и защитой от воды по стандарту IP67, в то время как Xiaomi не имеет защиты от влаги. Однако, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G предлагает разъем для наушников и ИК-порт.

Xiaomi также имеет больший экран (6,7 дюйма по сравнению с 6,4 дюйма у Samsung) и оба смартфона имеют AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Однако, Samsung может вызывать дискомфорт у людей с чувствительными глазами из-за большого ШИМа.

Смартфоны работают на разных процессорах — Samsung на Exynos 1380, Xiaomi на MediaTek 1080. В целом, оба устройства работают быстро и с почти одинаковой скоростью. В играх они показывают хорошую производительность на высоких настройках графики без заметного различия в нагреве.

Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч, но Xiaomi поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, в то время как Samsung — только 25 Вт. Время работы аккумулятора Galaxy A54 немного дольше, но оба устройства обеспечивают достаточную автономность на день-полтора.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G оказывается более щедрым в комплектации, включая зарядку мощностью 67 Вт и чехол, в то время как Samsung Galaxy A54 не предлагает этих дополнительных преимуществ.

Относительно камер, Xiaomi позволяет записывать видео на селфи-камеру только в Full HD, в то время как Samsung поддерживает 4K. Оба смартфона имеют одни из лучших камер в своем ценовом сегменте, с близкими результатами в фотографии, но Samsung снимает видео качественнее, как в 1080p, так и в 4K.

Оба смартфона работают на операционной системе Android 13 с собственными оболочками.

Итак, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G имеет больший экран, более богатую комплектацию и решает проблему ШИМа. С другой стороны, Samsung Galaxy A54 обладает официальной влагозащитой, немного лучшей производительностью, качественной дневной камерой и лучшую видеосъемку.