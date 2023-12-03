Блогер проверил складной смартфон OnePlus Open на прочность

Недавно на рынке появился складной смартфон OnePlus Open, и автор YouTube-канала JerryRigEverything решил проверить его на прочность. В России цены на этот аппарат начинаются от 189 тыс. рублей.

Сначала блогер провел тест на прочность дисплея устройства. После сильного нажатия ногтем на экране остались заметные следы. Затем он проверил корпус, и лезвие смогло поцарапать боковые грани и модули камер, однако задняя часть осталась неповрежденной.

Также JerryRigEverything попытался согнуть экран смартфона в противоположном складыванию направлении, но устройство не сломалось. В целом OnePlus Open оказался достаточно надежным устройством.

Напомним, что OnePlus Open работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Диагональ и разрешение внешнего экрана смартфона составляют 6,31 дюйма и 2484×1116 пикселей соответственно, а внутреннего экрана — 7,82 дюйма и 2440×2268 пикселей соответственно.