Блогер проверил и оценил ремонтопригодность Galaxy S24

Автор YouTube-канала PBKreviews оценил ремонтопригодность новой модели Samsung — Galaxy S24. Он дал ей 9 баллов из 10 и отметил, что Samsung сделал аппарат максимально простым в ремонте.

Разбирать Galaxy S24 можно только с задней стороны, аккуратно поддев стеклянную крышку острым инструментом. Таким образом, можно легко заменить каждое защитное стекло трех тыльных камер без необходимости разбирать сам аппарат.

Внутри все компоненты расположены достаточно плотно, но извлекать их один за другим нет особых проблем. Для замены аккумулятора Samsung предусмотрела специальный язычок, за который нужно потянуть с небольшим усилием. Под аккумулятором находится испарительная камера, которая визуально больше, чем у предыдущей модели.

В целом, Samsung Galaxy S24 получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодность. Было снято полбалла за организацию компонентов и время, необходимое на разборку и ремонт. Еще полбалла автор снял за дисплей, который практически невозможно заменить без повреждений.