Блогер провел сравнение качества съёмки Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max

На YouTube-канале TechTablets было проведено сравнительное тестирование флагманских смартфонов iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в условиях фото- и видеосъемки.

Эксперт YouTube-канала продемонстрировал различия в возможностях съемки на обеих моделях.

В частности, Samsung S24 Ultra показал свою превосходство в видеосъемке при приближении объектов. Однако, в условиях низкой освещенности, iPhone продемонстрировал более эффективную стабилизацию изображения.

Что касается фотосъемки, iPhone показал более высокое качество снимков на передней камере. Его снимки отличаются естественными тонами кожи, лучшей экспозицией и возможностью использования зума при слабом освещении.

Кроме того, iPhone 15 Pro Max показал превосходство в обработке цветов, балансе белого, а также в съемке портретных фотографий и в условиях недостаточной освещенности.

Однако, Samsung Galaxy S24 Ultra показался лучшим в категориях использования зума и возможности съемки видео в разрешении 8К.

Источник: ferra.ru.