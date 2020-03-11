Блогер протестировал на прочность смартфон Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 был протестирован на прочность известным блогером JerryRigEverything.

Он провел стандартный тест, в котором испытывают экран не только острыми предметами, но также и огнем. Помимо этого, смартфон проверили на изгиб.

Mi Note 10 оказался одним из самых прочных смартфонов, ведь он практически не гнется при большом усилии от рук, а его подэкранный сканер очень хорошо работает даже с поцарапанным стеклом.

Блогеру JerryRigEverything неоднократно попадались устройства, которые гнулись, и среди таких был iPad Pro, который в руках блогера очень легко сломался.

