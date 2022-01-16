Блогер выяснил, сколько ОЗУ нужно современному Android-смартфону

На рынке представлены смартфоны с разным объемом оперативной памяти, при этом ранее чаще всего предлагались аппараты с 4 ГБ ОЗУ, сейчас есть модели с 6, 8 или даже 12 ГБ.

Энтузиаст задался вопросом, какой объем оперативной памяти нужен современному смартфону. Для своего эксперимента он использовал несколько смартфонов под управлением ОС Android с разным объемом ОЗУ.

В частности, YouTube-блогер Gary Explains решил взять Samsung Galaxy S21 Ultra с 12 ГБ памяти, OnePlus 9 Pro с 8 ГБ и Google Pixel 3XL с 4 ГБ, на которых запускал поочередно различные приложения.

Вывод, к которому пришел блогер, оказался следующим: минимум в современных смартфонах должно быть 6 ГБ ОЗУ, а золотой серединой назвали аппараты с 8 ГБ ОЗУ.

Оправданным использование смартфона с 12 ГБ ОЗУ будет только в случае, когда пользователю нужно работать с большим количеством приложений.