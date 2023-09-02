Блогер опробовать игру Starfield и протестировал ее на 10 видеокартах

Вчера, 1 сентября, игра Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна для всех обладателей раннего доступа. Блогер по имени Дэниел Оуэн решил опробовать игру и провести тестирование на 10 различных видеокартах.

Сначала Оуэн отметил, что по умолчанию игра активирует технологию масштабирования FSR 2, поэтому во многих тестах ему пришлось отключать ее вручную. По результатам тестов стало ясно, что Starfield оказалась крайне требовательной игрой. На видеокарте RTX 4060 при разрешении 1080p, установленных «низких» настройках и без использования FSR 2, средний показатель кадров составил 63 FPS. Важно отметить, что тесты проводились в локации города Новая Атлантида, которая максимально нагружает систему.

На более доступной видеокарте GTX 1060 при «низких» настройках и с включенной технологией FSR 2, средний показатель кадров составил 37 FPS. При тех же условиях на RTX 2060 игра показала 57 FPS.

Starfield представляет собой масштабную космическую RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам предстоит исследовать планеты, выполнять задания, улучшать своего персонажа и заниматься разными другими делами.

Полноценный релиз Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox Series. Игра доступна в Game Pass, но для получения раннего доступа необходимо обновить версию игры до премиальной.