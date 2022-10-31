Блогер наглядно показал, как видеокарты стали продавать на развес

Эпоха майнинга с помощью графических ускорителей закончилась, и теперь видеокарты продают на развес.

Во Вьетнаме видеокарты теперь продают на улице, как овощи. Блогер показал, как он продает прохожему несколько видеокарт в пакете, причем предварительно адаптеры взвешиваются.

Такое стало возможным после окончания добычи эфира с помощью видеокарт, в результате перехода на новую систему, из-за которой видеодаптеры стали бесполезны.

Майнеры стали от них избавляться, и теперь готовы их продавать на килограммы.