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Блогер наглядно показал, как видеокарты стали продавать на развес

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Эпоха майнинга с помощью графических ускорителей закончилась, и теперь видеокарты продают на развес.
Во Вьетнаме видеокарты теперь продают на улице, как овощи. Блогер показал, как он продает прохожему несколько видеокарт в пакете, причем предварительно адаптеры взвешиваются.

Такое стало возможным после окончания добычи эфира с помощью видеокарт, в результате перехода на новую систему, из-за которой видеодаптеры стали бесполезны.

Майнеры стали от них избавляться, и теперь готовы их продавать на килограммы.

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