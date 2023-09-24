Блогер Mrwhosetheboss сравнил автономность новых iPhone с прошлым поколением

Эксперты протестировали 7 моделей iPhone, чтобы выяснить, как долго продержатся их аккумуляторы. В эксперименте приняли участие новейшие iPhone 15 Plus, 15 Pro Max, 15 Pro, 15, а также 14 Pro Max, 13 Pro Max и обычный iPhone 14. Каждое устройство использовалось для работы различных приложений на протяжении обычного дня.

Лидером стал iPhone 15 Plus, который смог проработать 13 часов 19 минут. Второе место занял iPhone 15 Pro Max с результатом 11 часов 41 минуту. Третьим финишировал iPhone 13 Pro Max, показавший 11 часов 19 минут. Четвертое место досталось iPhone 14 Pro Max с 10 часами 54 минутами. Пятое место занял обычный iPhone 15, продержавшийся 9 часов 57 минут. Следом расположился iPhone 15 Pro с 9 часами 20 минутами работы. Последнее седьмое место досталось iPhone 14, который смог проработать 9 часов 2 минуты.

Таким образом, в эксперименте лидерами стали наиболее производительные модели линейки iPhone 15, обеспечившие наибольшее время автономной работы.