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Блогер канала AppleTrack провел краш-тест гарнитуры Apple Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Краш-тест гарнитуры Apple Vision Pro, проведенный автором канала AppleTrack, показал, что она обладает высокой прочностью.

Гарнитура выдержала удары о стену и углы в квартире, а также несколько падений на пол с различных высот. В процессе тестирования разбилось только внешнее стекло, которое прикрывает внутреннее и различные датчики. После демонтажа разбитого слоя гарнитура продолжала работать исправно.

Однако стоит отметить, что результаты краш-теста могут варьироваться в зависимости от условий падения и индивидуальных факторов.

Некоторым устройствам может повезти и они выдержат множество падений без заметных повреждений, в то время как другие могут разбиться после первого падения. В целом же гарнитура Apple Vision Pro демонстрирует высокую прочность и способна выдерживать случайные удары и падения.

Apple Vision Pro
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