Блогер JerryRigEverything протестировал iPhone 16e — смартфон оказался стойким

В этом месяце Apple завершила производство линейки iPhone SE и представила новый iPhone 16e. Он стоит дороже предыдущих моделей SE, но дешевле iPhone 16. При этом покупая более доступный вариант, пользователи отказываются от некоторых возможностей камеры и характеристик чипа A18, а также ограничиваются только черным и белым цветами.

Эксперт Зак из JerryRigEverything протестировал новый iPhone на прочность. По его оценкам, экран поцарапался на 6-м уровне по шкале твёрдости, а более глубокие повреждения появились на 7-м уровне.

Рамка устройства алюминиевая, кнопки металлические, а решётки динамиков защищены сеткой от воды. Задняя панель выполнена из стекла, а экран выдерживает открытый огонь около 20 секунд, после чего восстанавливается после перезагрузки.

В тесте на изгиб iPhone 16e показал отличные результаты, не поддаваясь деформации. Внутри устройства отсутствуют магниты MagSafe, а для извлечения аккумулятора потребуется батарейка на 9 В и зажимы типа «крокодил». Камера на 48 МП использует традиционную оптическую стабилизацию, а не сдвиг сенсора, как в более дорогих моделях.