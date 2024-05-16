Блогер JerryRigEverything легко сломал самый тонкий iPad Pro 13

Популярный блогер JerryRigEverything провел свою собственную проверку нового iPad Pro 13 от Apple, который заявлен как самый тонкий планшет компании.

В ходе эксперимента было обнаружено, что планшет легко гнется под действием рук, что следует учитывать при ежедневном использовании. Тонкий iPad Pro лопнул возле разъема USB-C.

Кроме того, в ролике можно увидеть подробное исследование двойного OLED-экрана под микроскопом, а также узнать, что защитное стекло имеет обычные характеристики твердости.

Блогер отмечает, что оно может быть поцарапано корпусом iPhone 15 Pro/Pro Max, так как они обладают титановым покрытием.