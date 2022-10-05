Blizzard заявила, что серверы Overwatch 2 подверглись «массовой DDoS-атаке»

Blizzard сообщает, что серверы Overwatch 2 подвергаются «массовой DDoS-атаке», из-за которой игроки не могут получить доступ к только что запущенной игре.

Игроки сообщали о неожиданных ошибках сервера и трудностях с присоединением к играм Overwatch 2 в течение вечера после сегодняшнего запуска бесплатной игры, причем некоторые утверждали, что столкнулись с очередями до 40 000 других игроков.

В более раннем твите босс Blizzard Майк Ибарра признал сегодняшние проблемы с серверами, но не дал никаких указаний на то, что они могут быть результатом чего-то другого, кроме проблем с прорезыванием зубов в день запуска, только поблагодарив игроков за их терпение и пообещав «получить [их] удовольствие».

Тем не менее, теперь Ибарра опубликовал дополнительный твит , в котором говорится , что на сегодняшний запуск Overwatch 2 повлияли злонамеренные действия третьих лиц. «К сожалению, мы наблюдаем массовую DDoS-атаку на наши серверы», — написал он. «Команды прилагают все усилия, чтобы смягчить последствия и справиться с ними. Это вызывает много проблем с разрывами и соединениями».

Запуск Overwatch 2 по-прежнему подвергается влиянию DDOS-атак, а вторая теперь влияет на игру.

Об этом сообщил директор игры Аарон Келлер, который сегодня рано утром (по британскому времени) написал в Твиттере , что его команда «будет работать всю ночь», чтобы вернуть игру в онлайн.

«Мы неуклонно добиваемся прогресса в решении проблем и стабильности сервера, а также работаем над второй DDoS-атакой», — написал Келлер. «Мы все на палубе и продолжим работать всю ночь. Спасибо за ваше терпение — мы поделимся дополнительной информацией, как только она станет доступной».