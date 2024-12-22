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Blizzard запустила акцию: бесплатная игра в Diablo 4 до 3 января

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Blizzard объявила о специальной акции, благодаря которой до 3 января все желающие смогут бесплатно поиграть в базовую версию Diablo 4.

Игроки на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series X/S и ПК через лаунчер Battle.net смогут наслаждаться игрой, а также опробовать новый класс Духорожденного из дополнения Vessel of Hatred.

Этот шаг, по всей видимости, направлен на конкуренцию с недавно вышедшей в раннем доступе Path of Exile 2, которая схожа с Diablo.

Blizzard также предлагает 35% скидку на Diablo 4 и его дополнение, чтобы игроки могли продолжить играть и после окончания акции.

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