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Blizzard запускает закрытое бета-тестирование Diablo Immortal в некоторых регионах

На чтение 1 мин Опубликовано

Еще в августе Blizzard объявила, что перенесла запуск Diablo Immortal на 2022 год. Тем не менее, те, кто хочет узнать, что будет дальше, теперь могут зарегистрироваться в закрытой бета-версии, которая будет доступна в некоторых регионах. Американская компания объявила ранее, что Diablo Immortal вступает в фазу бета-тестирования, поэтому избранные участники смогут опробовать игру, начиная с 28 октября. Здесь важно отметить, что закрытая бета-версия доступна только на Android в две страны: Австралия и Канада.

Если вы надеетесь, что закрытая бета-версия Diablo Immortal появится в вашей стране, у нас тоже есть новости об этом. Blizzard заявляет, что позднее расширит закрытый бета-доступ для пользователей Android в Южной Корее, Японии и Китае.

Согласно объявлению Blizzard, серверы должны заработать в Австралии и Канаде в 17:00 по тихоокеанскому времени 28 октября, поэтому, если вам повезет попасть в закрытую бета-версию, вы сможете начать играть в Diablo Immortal.

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