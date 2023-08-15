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Blizzard ввела запрет на торговлю в Diablo IV и пригрозила нарушителям

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Blizzard Entertainment объявил об отключении функции обмена между пользователями в игре Diablo IV на неопределенный срок из-за использования игроками лазейки, которая позволяла дублировать предметы и золото. Этот трюк привел к нежелательному влиянию на баланс игры, в частности, к нарушению экономики и завышению цен на предметы.

Blizzard ввела запрет на торговлю в Diablo IV и пригрозила нарушителям

Лазейка работала следующим образом: игроки начинали обмен с другим игроком, помещали предметы или золото в торговую ячейку, а затем принудительно закрывали клиент игры. Когда они снова входили в игру, предметы оставались в инвентаре обоих игроков.

Blizzard сообщил, что разработчики работают над устранением этой неполадки и надеются решить проблему как можно скорее. В то же время, игроков предупредили о возможных нарушениях лицензионного соглашения и наказаниях для аккаунтов, обнаруженных в дублировании золота и предметов через эту лазейку.

Однако компания подчеркнула, что санкции не будут применяться к игрокам, которые случайно (по незнанию) использовали этот метод обмена с другими игроками, которые были уличены в эксплуатации этой механики.

Diablo IV была выпущена 6 июня на различных платформах, и на прошлой неделе игра получила крупный патч 1.1.1, который был более благосклонно встречен сообществом игроков по сравнению с предыдущим обновлением.

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