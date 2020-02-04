Blizzard извинилась за провал Warcraft III: Reforged

Blizzard решила вернуть игрокам деньги за Warcraft III: Reforged, а также разработчики извинились за неудачный старт проекта и пообещали все исправить.

Сообщается, что пользователи могут в течение нескольких минут вернуть средства за недавно вышедшую игру.

На Reddit пользователь под ником krOnicLTD написал, что он оформил предзаказ на Reforged в декабре прошлого года.

В нее он поиграл 10-15 часов во время бета-тестирования и еще около 5 часов после выхода проекта в продажу. После заявки на возврат средств компания ему сразу вернула деньги.

Warcraft III: Reforged стала доступна 29 января 2020 года, и сразу после старта продаж пользователи раскритиковали игру за огромное количество багов, ошибок и серьезных недоработок.

В итоге на Metacritic долгожданная стратегия получила самое низкое количество оценок — 0,5 балла из 10. В Blizzard пообещали исправить все недочёты.