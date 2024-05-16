Blackview оценила свой складной смартфон Hero 10 в 39 000 рублей

Blackview представляет свою новую инновационную модель смартфона — Blackview HERO 10. Это устройство, сочетающее передовые функции и элегантный складной дизайн, обещает изменить опыт использования мобильных устройств.

На AliExpress Blackview HERO 10 в период с 20 мая по 7 июня будет предложен за 429 долларов или 39 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации.

Blackview HERO 10 предлагает уникальный складной форм-фактор, который открывает новую эру дизайна смартфонов. Благодаря инновационному шарниру, способному отводить воду, устройство легко складывается и раскладывается, позволяя переключаться между одноэкранным и двухэкранным режимами.

Смартфон HERO 10 оснащен мощным восьмиядерным процессором MTK Helio G99. Благодаря 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ внутренней памяти ROM UFS2.2 (с возможностью расширения до 24 ГБ), владельцам будет достаточно места для хранения всех приложений, фотографий и видео.

6,9-дюймовый 2,5-K AMOLED-дисплей HERO 10 обеспечивает хорошие визуальные эффекты. С плотностью пикселей 443 PPI и сертификатом TÜV SÜD Low Blue Light каждое изображение оживает с яркими цветами и четкими деталями.

Blackview HERO 10 оснащен улучшенной камерой со 108-мегапиксельным основным сенсором Samsung® ISOCELL HM6 и 8-мегапиксельной камерой со сверхшироким углом обзора 120 °. Заявлена поддержка записи видео в формате 2K.

Blackview HERO 10 также имеет большую емкость аккумулятора 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки 33 Вт и NFC для удобных бесконтактных платежей.

Он работает на операционной системе Android 12. Смартфон оснащен стереодинамиками и поддержкой Hi-Fi аудио, а также поддерживает работу в 5G-сетях.