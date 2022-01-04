Бренд Blackberry заявил о прекращении поддержки классических телефонов

Смартфоны BlackBerry ранее работали на собственной операционной системе, это в свое время были лучшие аппараты для бизнеса, но за 10 лет все изменилось и скоро оригинальные BlackBerry перестанут выполнять свои функции.

Компания BlackBerry прекращает поддержку своих смартфонов, речь ведется о моделях под управлением BlackBerry OS.

Канадская компания сообщила, что отключает службы BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend.

Как после выключения служб будут работать аппараты неизвестно, скорее всего они превратятся в обычные «звонилки» без возможности отправки СМС сообщений и простого выхода в интернет. Службы отключат 4 января.

Напомним, сейчас смартфоны под брендом BlackBerry работают под управлением Android, но выпускают и разрабатывают эти устройства уже другие производители.