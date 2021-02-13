Компания BlackBerry официально анонсировала несколько новинок, одной из которых окажется аппарат с поддержкой сетей пятого поколения.

Как выяснилось, BlackBerry в 2021 году представит смартфон с 5G и QWERTY-клавиатурой. Более того, в этой новинке предложат еще и флагманскую камеру.

Впрочем, QWERTY-клавиатуру получат и другие модели, запланированные на 2021 год. Также этим новинкам обещана флагманская камера и поддержка сетей пятого поколения.

Кроме этого, выяснилось, что разработкой новинок занимаются совместно с OnwardMobility и Foxconn.

Смартфоны планируется выпускать в Европе, Северной Америке и Азии. Никаких подробностей о проектах к сожалению не раскрывают.