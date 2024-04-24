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Black Shark представила защищенные смарт-часы с GPS и автономностью до трех недель

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Black Shark, известный производитель мобильных устройств, радует своих поклонников новым выпуском защищенных смарт-часов Black Shark GS3.

Black Shark представила защищенные смарт-часы с GPS и автономностью до трех недель

Эта модель является продолжением популярных S1 Pro и S1 Classic, но при этом предлагает еще большую прочность для экстремальных условий использования.

Black Shark GS3 представляет собой стильные и спортивные смарт-часы, доступные в двух расцветках: черной и хаки. Производитель сообщает, что эти часы соответствуют 15 протоколам долговечности и соответствуют военному стандарту надежности MIL-STD-810.

Black Shark представила защищенные смарт-часы с GPS и автономностью до трех недель

Это означает, что они полностью защищены от попадания пыли и влаги, а также способны выдерживать экстремально высокие и низкие температуры воздуха.

Хотя полные характеристики Black Shark GS3 пока не раскрыты, уже известно, что у этих часов есть 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, GPS-навигатор и более 100 режимов для занятий спортом.

Они обещают впечатляющую автономность работы до трех недель. Кроме того, Black Shark GS3 оснащены функцией измерения сердечного ритма, мониторинга сна и шагомером. Их стоимость в Китае составляет 19,5 тыс. рублей.

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