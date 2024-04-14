Black Shark официально представила кольцо Black Shark Ring

Black Shark входит в рынок носимых устройств с новым продуктом под названием «Black Shark Ring».

Это умное кольцо разработано с учетом здоровья и модного дизайна, обладает функциями «управления одной рукой» и «интеллектуального касания». Black Shark с нетерпением ожидает выпуска этого кольца и акцентирует внимание на его возможностях для мониторинга здоровья.

Black Shark Ring будет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма (HRV) и температуру тела.

Компания утверждает, что их умное кольцо может работать до 180 дней от одной зарядки. Само кольцо описывается как изящное и комфортное. Оно имеет серебристую цветовую схему и ультратонкий профиль 2,2 мм для комфортного и незаметного ношения.

Благодаря включенному зарядному отсеку кольцо прослужит длительное время без необходимости зарядки.

Даже сам зарядный отсек имеет стильный дизайн, с кольцом, покоящимся на нем. На передней части зарядного кейса есть небольшой светодиодный индикатор, который показывает, заряжается ли кольцо или уже полностью заряжено. В целом, дизайн выглядит очень привлекательно.

Хотя конкретная дата выпуска пока не объявлена, Black Shark явно создает ажиотаж вокруг своего нового носимого устройства. Мы находимся на пороге эпохи, когда умные кольца могут стать популярными.

Во многих отношениях они менее навязчивы, чем смарт-часы, и представляют интерес для людей, которые не хотят добавлять еще один экран к уже перегруженному информацией дню.