Black Shark 5 с процессором Snapdragon 888+ скоро поступит в продажу

Серия Black Shark 4 дебютировала в первой половине 2021 года. Сообщается, что почти четыре месяца спустя бренд выпустит еще один смартфон. Эта информация поступает от Digital Chat Station, надежного информатора из Китая.

Согласно утечке, предстоящая Black Shark поступит с номером модели KTUS-A0. Устройство сертифицировано под названием «Black Shark 5». Это явно говорит о том, что он станет прямым преемником Black Shark 4.

Этот телефон может работать на SoC Qualcomm Snapdragon 888+. Он может поддерживать быструю зарядку 100 Вт.

Следуя двум функциям, представленным Digital Chat Station, грядущая Black Shark 5 будет незначительным обновлением по сравнению с серией Black Shark 4, выпущенной несколько месяцев назад. Следовательно, он должен сохранить большинство ключевых функций.

Для тех, кто не знает, серия Black Shark 4 оснащена 6,67-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 720 Гц. Основной изюминкой этих телефонов являются их магнитные механические наплечные кнопки, которые также используются Redmi K40 Gaming Edition.

Другие функции включают в себя модуль оперативной памяти LPDDR5, хранилище UFS 3.1, линейный вибромотор по оси Z, систему жидкостного охлаждения, разъем для наушников 3,5 мм, два стереодинамика, два порта USB Type-C, аккумулятор на 4500 мАч и JOYUI 12.5 на базе Android 11.

Источник — Astera.