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Black Shark 5 с процессором Snapdragon 888+ скоро поступит в продажу

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Серия Black Shark 4 дебютировала в первой половине 2021 года. Сообщается, что почти четыре месяца спустя бренд выпустит еще один смартфон. Эта информация поступает от Digital Chat Station, надежного информатора из Китая.

Black Shark 5 с процессором Snapdragon 888+ скоро поступит в продажу

Согласно утечке, предстоящая Black Shark поступит с номером модели KTUS-A0. Устройство сертифицировано под названием «Black Shark 5». Это явно говорит о том, что он станет прямым преемником Black Shark 4.

Этот телефон может работать на SoC Qualcomm Snapdragon 888+. Он может поддерживать быструю зарядку 100 Вт.

Следуя двум функциям, представленным Digital Chat Station, грядущая Black Shark 5 будет незначительным обновлением по сравнению с серией Black Shark 4, выпущенной несколько месяцев назад. Следовательно, он должен сохранить большинство ключевых функций.

Для тех, кто не знает, серия Black Shark 4 оснащена 6,67-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 720 Гц. Основной изюминкой этих телефонов являются их магнитные механические наплечные кнопки, которые также используются Redmi K40 Gaming Edition.

Другие функции включают в себя модуль оперативной памяти LPDDR5, хранилище UFS 3.1, линейный вибромотор по оси Z, систему жидкостного охлаждения, разъем для наушников 3,5 мм, два стереодинамика, два порта USB Type-C, аккумулятор на 4500 мАч и JOYUI 12.5 на базе Android 11.

Источник — Astera.

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