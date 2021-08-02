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Black Shark 4 Pro возглавил ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов июля

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Опубликованы новые результаты тестирования смартфонов в AnTuTu. Разработчики бенчмарка рассказали о самых мощных смартфонах по итогам их тестирования в июле.

Black Shark 4 Pro возглавил ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов с результатом 854 439 баллов.

На второй строчке расположился Nubia Red Magic 6 Pro, а третий результат показал OnePlus 9 Pro. Все три смартфона основаны на процессоре Snapdragon 888.

При этом у остальных моделей в десятке также установлен такой процессор, но их результаты тестов оказались ниже.

В ТОП-10 еще вошли такие смартфоны: Oppo Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Ultra.

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