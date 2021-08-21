Водоблок разработан специально для мощной видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Bitspower представила и начала в США принимать заказы на Enhance VRAM Backplate Water Block — это специально спроектированный элемент, который обеспечит эффективное отведение тепла от мощной сидеокарты в процессе максимальной нагрузки.

Напомним, GeForce RTX 3090 Founders Edition получила 24 ГБ собственной памяти GDDR6X и 384-битную шину.

Водоблок для видеокарты выполнили в черном цвете. Элемент получил основу из меди, а пластина усиления сделана из алюминия.

В США Enhance VRAM Backplate Water Block от компании Bitspower уже можно купить за 90 долларов.